Local bowling results

Congratulations to L J Shepard for bowling a 300 (755 series) on Wednesday Night (8/19)
Monday Night (8/17)
Kim Stidham 218
Keith Stidham 235
Scott Sisk 259
Mike Stanton 258
David Rude 237
Allen Cantrell 257 (701 series)
Adger Brown 222
B J Hooper 234
Tim Lines 226
Josh Rude 202
Chase Hall 290
Chris Jordan 238
Andrew Mortimer 247
Kyle Richey 239
T J Reed 269 (706 series)
Roy Collins 225
George Giles 242
Jim Stoltie Sr. 235
Gavan Calvert 249 (707 series)
Tuesday Seniors (8/18)
Keith DeRita 212
Teresa Madden 209
Mike Stanton 257
Carl Bahs 215
Leon Tucker 209
Wednesday Night (8/19)
L J Shepard 300 (755 series)
Nick Thompson 261 (737 series)
Matt Lockee 242
Joey Melton 258 (701 series)
Adger Brown 214
Rodney Bruton 226
Jordan Shepard 267
Stephanie Carver 211 (600 series)
Michael Daves 258
Joseph Catalano 258 (708 series)
Matt Ward 200
Phil Worley 225
Michael Osborne 235
Zachary Garrett 258 (724 series)
Tony Sorrentino 213
Desmond Robson 226
Avery Smith 236
Hal McAbee 233
Debi Aiken 210
Dustin Bryan 219
Chase Hall 276 (715 series)
Thursday Seniors (8/20)
Teresa Madden 206
Mike Stanton 223
Carl Bahs 218
Ronnie Sawyer 204
David Rude 249 (729 series)
Joseph Reid 235
George Giles 233
Jimmy Hendrix 248
Bill Robson 259
Friday Night (8/14)
James Gantt 278 (747 series)
Donnie Young 254
Charlie McAlister 236
Kristina Osborne 211
Allen Cantrell 266
Austin Beacham 266 (713 series)
Cory Wood 235