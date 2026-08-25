SUBSCRIBE Now or RENEW
Account Login
Register

Local bowling results

in ,

Congratulations to L J Shepard for bowling a 300 (755 series) on Wednesday Night (8/19)

Monday Night (8/17)

Kim Stidham 218

Keith Stidham 235

Scott Sisk 259

Mike Stanton 258

David Rude 237

Allen Cantrell 257 (701 series)

Adger Brown 222

B J Hooper 234

Tim Lines 226

Josh Rude 202

Chase Hall 290

Chris Jordan 238

Andrew Mortimer 247

Kyle Richey 239

T J Reed 269 (706 series)

Roy Collins 225

George Giles 242

Jim Stoltie Sr. 235

Gavan Calvert 249 (707 series)

Tuesday Seniors (8/18)

Keith DeRita 212

Teresa Madden 209

Mike Stanton 257

Carl Bahs 215

Leon Tucker 209

Wednesday Night (8/19)

L J Shepard 300 (755 series)

Nick Thompson 261 (737 series)

Matt Lockee 242

Joey Melton 258 (701 series)

Adger Brown 214

Rodney Bruton 226

Jordan Shepard 267

Stephanie Carver 211 (600 series)

Michael Daves 258

Joseph Catalano 258 (708 series)

Matt Ward 200

Phil Worley 225

Michael Osborne 235

Zachary Garrett 258 (724 series)

Tony Sorrentino 213

Desmond Robson 226

Avery Smith 236

Hal McAbee 233

Debi Aiken 210

Dustin Bryan 219

Chase Hall 276 (715 series)

Thursday Seniors (8/20)

Teresa Madden 206

Mike Stanton 223

Carl Bahs 218

Ronnie Sawyer 204

David Rude 249 (729 series)

Joseph Reid 235

George Giles 233

Jimmy Hendrix 248

Bill Robson 259

Friday Night (8/14)

James Gantt 278 (747 series)

Donnie Young 254

Charlie McAlister 236

Kristina Osborne 211

Allen Cantrell 266

Austin Beacham 266 (713 series)

Cory Wood 235