Local Bowling Results

Winter Bowling League Scores for (2026/2027)
Congratulations to David Rude for bowling a 300 game on Monday Night (9/28)
Congratulations to Jeffrey Sheppard for bowling an 804 series on Wednesday Night (9/30)
Congratulations to Kevin Sanders for bowling a 296 game on Monday Night (10/5)
Monday Night (9/28)
David Rude 300
Kim Stidham 231 (601 series)
James Aiken 246
Ricky Evans 210
Kevin Arms 266 (746 series)
Brian Kidder 267
Chuck Anderson 246
Avery Merrifield 246
Linda Wolf 234
Scott Sisk 258
Gary Mathis 236
B J Hooper 247
Tae Mattison 255
Matthew Simon 245
Chris Jordan 248
Kyl Keaton 279 (726 series)
Tim Lines 224
Rich Raby 249 (702 series)
Adger Brown 219
Keith Cobb 227
Kevin Sanders 225
Marcus Stanford 237
Tony Drown 235
Albert Davis 235
Kelly Esco 229
Monday Night (10/5)
Kim Stidham 204
James Aiken 254
Benny McKinney 249
Kyle Nabors 243
Brian Kidder 246
Robby Smith 258
Avery Merrifield 247
Bryson Cantrell 246
Craig Cipolla 231
Tanya Jernigan 215
John Jernigan 235
Amber Keaton 200
Phillip Spradling 244
Rich Raby 290
Donnie Young 227
Kevin Sanders 296
Chris Johnson 223
Hal McAbee 245
Kelly Esco 266 (717 series)
Tuesday Seniors (9/29)
Keith DeRita 233
Roy Collins 240
Richard Singleton 212
Teresa Madden 204
Jeff Madden 214
Mike Stanton 234
Lewis Shepard 246
Gary Crowe 234
Tuesday Youth (9/29)
Mason Raby 224
Kay Smith 208
Tuesday Seniors (10/6)
Penny Cauthen 199
Bill Raines 212
David Rude 258
Colin Fowler 203
Kenny Watts 229
Gary Crowe 229
Wednesday Night (9/30)
Not reported
Wednesday Night (10/7)
Michael Daves 236
Brett Buckler 208
Hunter Helton 202
Mark Gibson 247
Joey Gibson 248
Stanley Trammell 257
Gary Keaton 244
Kyl Keaton 279 (787 series)
Matt Lockee 255
Joe Lockee 224
Scott Shepard 277 (783 series)
L J Shepard 267 (723 series)
Daniel Jacob 221
Thursday Seniors (10/1)
Linda Wolf 200
Pete Schlepphorst 221
Steve Nisky 200
Thursday Seniors (10/8)
David Rude 246
Laurie DuSaules 203
Noel Nester 212
Steve Nisky 201
Donn Williams 201
Friday Night (9/25)
Joseph Catalano 258
Benny McKinney 252
Bobby Grimes 215
Tony Drown 244
Travis Wood 229
Cayden Riden 237, 205 (611 series)
Gavan Calvert 275 (765 series)
Junior Poole 245
Kristina Osborne 203
Shane Gibson 255
Joseph Ware 240
Eric Jeter 223
Mark Ferreira 254
James Bowen 216
Eric Bowen 233
Lewis Shepard 258
Brian Kidder 232
Jesse Singleton 249 (702 series)
Kyle Nabors 258
Matthew Bowen 205
Corey Hamby 265 (745 series)
David Whisnant 255
James Wike 237
Daniel Conseen 247
D J Williamson 201
Friday Night (10/2)
Jamie Hendricks 236
Marcus Stanford 226
Scott Sisk 257
James Gantt 237
Richard Holmes 224
Davis Wood 245
Cayden Riden 228
Brandon Osborne 214
Chris Gorham 264
Sherri Shepard 211
Rich Raby 268
Joseph Ware 245
Eric Jeter 214
James Bowen 258
Kevin Arms 252
Cheryl Medlin 212
Albert Davis 236
Mark Ewing 256
Sydney Bell 202
Scott Shepard 266
Phillip Worley 246
Charlie McAlister 230
David Whisnant 257 (714 series)
Tim Baker 262 (751 series)
Craig Cipolla 258
Jerri Baez 229
D J Williamson 225