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Local Bowling Results

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Winter Bowling League Scores for (2026/2027)

Congratulations to David Rude for bowling a 300 game on Monday Night (9/28)

Congratulations to Jeffrey Sheppard for bowling an 804 series on Wednesday Night (9/30)

Congratulations to Kevin Sanders for bowling a 296 game on Monday Night (10/5)

Monday Night (9/28)

David Rude 300

Kim Stidham 231 (601 series)

James Aiken 246

Ricky Evans 210

Kevin Arms 266 (746 series)

Brian Kidder 267

Chuck Anderson 246

Avery Merrifield 246

Linda Wolf 234

Scott Sisk 258

Gary Mathis 236

B J Hooper 247

Tae Mattison 255

Matthew Simon 245

Chris Jordan 248

Kyl Keaton 279 (726 series)

Tim Lines 224

Rich Raby 249 (702 series)

Adger Brown 219

Keith Cobb 227

Kevin Sanders 225

Marcus Stanford 237

Tony Drown 235

Albert Davis 235

Kelly Esco 229

Monday Night (10/5)

Kim Stidham 204

James Aiken 254

Benny McKinney 249

Kyle Nabors 243

Brian Kidder 246

Robby Smith 258

Avery Merrifield 247

Bryson Cantrell 246

Craig Cipolla 231

Tanya Jernigan 215

John Jernigan 235

Amber Keaton 200

Phillip Spradling 244

Rich Raby 290

Donnie Young 227

Kevin Sanders 296

Chris Johnson 223

Hal McAbee 245

Kelly Esco 266 (717 series)

Tuesday Seniors (9/29)

Keith DeRita 233

Roy Collins 240

Richard Singleton 212

Teresa Madden 204

Jeff Madden 214

Mike Stanton 234

Lewis Shepard 246

Gary Crowe 234

Tuesday Youth (9/29)

Mason Raby 224

Kay Smith 208

Tuesday Seniors (10/6)

Penny Cauthen 199

Bill Raines 212

David Rude 258

Colin Fowler 203

Kenny Watts 229

Gary Crowe 229

Wednesday Night (9/30)

Not reported

Wednesday Night (10/7)

Michael Daves 236

Brett Buckler 208

Hunter Helton 202

Mark Gibson 247

Joey Gibson 248

Stanley Trammell 257

Gary Keaton 244

Kyl Keaton 279 (787 series)

Matt Lockee 255

Joe Lockee 224

Scott Shepard 277 (783 series)

L J Shepard 267 (723 series)

Daniel Jacob 221

Thursday Seniors (10/1)

Linda Wolf 200

Pete Schlepphorst 221

Steve Nisky 200

Thursday Seniors (10/8)

David Rude 246

Laurie DuSaules 203

Noel Nester 212

Steve Nisky 201

Donn Williams 201

Friday Night (9/25)

Joseph Catalano 258

Benny McKinney 252

Bobby Grimes 215

Tony Drown 244

Travis Wood 229

Cayden Riden 237, 205 (611 series)

Gavan Calvert 275 (765 series)

Junior Poole 245

Kristina Osborne 203

Shane Gibson 255

Joseph Ware 240

Eric Jeter 223

Mark Ferreira 254

James Bowen 216

Eric Bowen 233

Lewis Shepard 258

Brian Kidder 232

Jesse Singleton 249 (702 series)

Kyle Nabors 258

Matthew Bowen 205

Corey Hamby 265 (745 series)

David Whisnant 255

James Wike 237

Daniel Conseen 247

D J Williamson 201

Friday Night (10/2)

Jamie Hendricks 236

Marcus Stanford 226

Scott Sisk 257

James Gantt 237

Richard Holmes 224

Davis Wood 245

Cayden Riden 228

Brandon Osborne 214

Chris Gorham 264

Sherri Shepard 211

Rich Raby 268

Joseph Ware 245

Eric Jeter 214

James Bowen 258

Kevin Arms 252

Cheryl Medlin 212

Albert Davis 236

Mark Ewing 256

Sydney Bell 202

Scott Shepard 266

Phillip Worley 246

Charlie McAlister 230

David Whisnant 257 (714 series)

Tim Baker 262 (751 series)

Craig Cipolla 258

Jerri Baez 229

D J Williamson 225